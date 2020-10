La pioggia manda in tilt Quartararo: trionfa Petrucci, Dovizioso 4°

È arrivata la pioggia a mescolare la carte in tavola a Le Mans. Giove Pluvio manda in alto mare i piani di Fabio Quartararo, mentre premia a sorpresa Danilo Petrucci. Il ternano della Ducati ad oltre un anno di distanza (era la gara del Mugello) ritrova il gradino più alto del podio sul terreno preferito: il bagnato. In una stagione caratterizzata da tante spine, Petrux ha tirato fuori gli artigli, cogliendo l'opportunità e facendo suo il Gran Premio di Francia. La MotoGp ritrova un Marquez sul podio: è Alex, fratello dell'otto volte campione del mondo, in netta crescita con la sua Repsol Honda in questa seconda parte di stagione. Terzo posto per Poi Espargaro (Ktm).

Petrucci è il settimo vincitore diverso in questo Mondiale: "E' una sensazione incredibile, avevo un buon feeling sull'asciutto, ma sono riuscito a farcela anche sul bagnato, di solito vado veloce con la pioggia. Questo è un sogno, dedico questo successo a tutte le persone che hanno creduto in me in questi tempi difficili". "La sensazione è bellissima - afferma Marquez -. Non è stato facile, ma sono riuscito a conquistare la giusta fiducia giro dopo giro. Sapevo che avevamo la moto per poter lottare per il podio. Sono contentissimo per il team, che mi sostiene anche nei momenti difficili".

Voleva la vittoria Andrea Dovizioso, ma nel finale ha dovuto fare i conti col degrado delle sue Michelin: quarto posto in difesa e punti importanti in chiave Mondiale approfittando del naufragio di Quartararo, alla fine nono, e di Alex Rins. Decimo Maverick Vinales. Out Valentino Rossi, scivolato alla prima curva dopo il via, Alex Rins (Suzuki) e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) per cadute e Jack Miller (Ducati Pramac) per un problema tecnico. Quartararo resta leader con 116 punti davanti a Mir (105) Dovizioso (97) e Viñales (96).