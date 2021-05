La Poderi dal Nespoli batte Collecchio e sale al primo posto di classifica

La Poderi dal Nespoli ritrova lo sweep nel debutto casalingo sul diamante del Buscherini, le ospiti del Bertazzoni Collecchio vengono superate in gara 1 per 14 a 6 e in gara 2 per 5 a 1. Con questa doppia vittoria la Poderi dal Nespoli passa in testa al girone B con 3 vittorie su 4 gare, posizione che condivide con le Bolognesi della BlueGirls e le venete delle Thunders di Castelfranco Veneto.

Le Bolognesi escono vincenti dal doppio incontro che le ha viste opposte alla Sestese 6-5 al tiebreak gara 1 e 7 – 0 in gara 2, mentre le venete in trasferta in Campania hanno vinto i due incontri 0-4 e 0-5 contro la formazione del Caserta, formazione questa ancora a zero vittorie. Il Collecchio con 2 vittorie e 2 sconfitte segue il gruppo delle tre formazioni di testa ed è seguito dalla Sestese con 1 vittoria e 3 sconfitte.

Nel Girone A a punteggio pieno solo il Saronno che vince il scioltezza le due gare conto il neopromosso NewBollate, doppia vittoria anche del Bollate sul Nuoro ed infine pareggio del Caronno opposto all’OldParma. Come detto a punteggio pieno solo il Saronno seguito dal OldPArma e Bollate con 3 vittorie, al quarto posto il Caronno con 2 vittorie e 2 sconfitte ed infine appaiate NewBollate e Nuoro con zero vittorie.

Le partite

In gara 1 sono le parmensi a passare in vantaggio al secondo inning l’americana Grimm apre le segnature con un fuoricampo da 1 punto, seguono un paio di valide che permettono a Bernardi di correre a casa per il secondo punto. Nella parte bassa dell’inning subito la risposta della Poderi dal Nespoli, dopo tre valide consecutive c’è il cambio del lanciatore ospite Melegari sostituisce Tagliavini, ma in situazione di basi piene la prima base ball a Ghilardi costa il primo punto, segue Vigna che con un singolo aggiunge un altro punto ma saranno altre due basi ball a basi piene su Piancastelli e Cacciamani a portare in vantaggio le forlivese 4-2 il parziale alla seconda ripresa. Le due squadre si rincorrono nel punteggio un punto al terzo inning da parte del Collecchio è subito pareggiato dal punto delle romagnole. In pedana per le forlivesi entra Cacciamani a sostituire Banchelli. Al quarto inning con Piancastelli in baseball Ricchi colpisce un fuoricampo da due punti per il parziale di 7-4 a fine quarto inning. Il Collecchio non cede e con altri due punti al 5° inning accorcia le distanza ma l’attacco forlivese affonda e con 4 punti al 5° inning ed infine con un HomeRun da tre punti di Piancastelli al 6 inning chiude anticipatamente la gara sul punteggio di 14 a 6 per le romagnole a fine 6° inning.

Gara 2 scorre molto velocemente, difronte le due pitcher straniere Paulson per le emiliane e Elizabeth per le forlivesi. Nei primi 5 inning Elizabeth per Forlì tiene a freno le mazze emiliane concedendo solo una valida, mentre l’attacco di casa dopo aver lasciato ben 8 corridori in base senza trovare la battuta decisiva finalmente passa nella parte bassa del 5° inning con seconda e terza occupata Martina Laghi colpisce il singolo che porta a casa il primo punto di Piancastelli segue la volata di sacrificio di Carlotta Onofri per il secondo punto corso da Ricchi per il parziale di 2-0 forlivese. Nel sesto inning la spallata decisiva in situazione di basi piene e due out Cacciamani batte un lungo doppio che svuota le basi per 3 punti che portano così il vantaggio sul 5 a 0 per la Poderi. Al settimo ed ultimo attacco emiliano, il pitcher forlivese concede le prime due ed uniche basiball della gara e la seconda valida dell’incontro, ma la difesa controlla e seppur entra un punto avversario chiude in tranquillità 5-1 il risultato finale.