La Querzoli Volley Forlì vince il derby contro la Consar

Terza vittoria consecutiva per la Querzoli Volley Forlì che al Polisportivo Ginnasio di Viale della Libertà batte nel derby i babies della Consar Ravenna per 3 a 1. Partita che poteva sembrare semplice vista la giovane età degli avversari essendo tutti under 19 e under 20 ed invece un pò si è complicata per la bravura degli avversari che hanno ben interpretato il match mettendo in difficoltà i ragazzi di coach Gabriel Kunda. Molto buono il rientro di Olivucci, assente nella trasferta di Sassuolo, che ha totalizzato 15 punti ma nel complesso i forlivesi hanno faticato nei fondamentali soprattutto a muro e in ricezione. Dopo una buona partenza con i primi due set ad appannaggio dei forlivesi ( 25-15 e 25-21) il match si complica nel terzo set con i ravennati che si rifanno sotto vincendo 20-25; nel quarto set la Consar ci crede ripartendo forte ma i ragazzi di Kunda ribaltano l'inerzia della gara fino al definitivo 25-19.