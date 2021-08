La tradizione del post Ferragosto si rinnova: la Pallacanestro Forlì 2.015 "abbraccia" i suoi tifosi

La tradizione si rinnova. La Pallacanestro Forlì 2.015, in vista dell'esordio stagionale, incontrerà i propri tifosi domenica pomeriggio alle 19.30 al Calafoma di via Tibano, 4. Per l'occasione verrà predisposta un’area interamente dedicata alla Pallacanestro 2.015 alla quale potranno accedere tifosi ed appassionati, e ci sarà la possibilità di conoscere i volti nuovi della stagione e ritrovare i giocatori che continuano il loro percorso in biancorosso. Laccesso è libero, ma viene chiesto a tutti coloro che verranno di rispettare le regole di distanziamento sociale e di attenzione verso i presenti.