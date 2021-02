La vittoria a Ferrara: quando Roderick inizia a giocare e cala il sipario sulla partita

Solo quattro punti nei primi due quarti. Ma quando è sceso veramente in campo Terrence Roderick ha fatto la differenza. E' il numero 34 ad aver dato la svolta decisiva ad un match che l'Unieuro Forlì ha portato a casa grazie all'accelerata nell'ultimo quarto. Contro Ferrara, T-Rod non si è visto praticamente per tre quarti, poi l'improvvisa accelerata, che ha permesso a Giachetti & co di cogliere la dodicesima perla stagionale. La stella americana ha chiuso il match con il 57% dal pitturato, il 50% da tre e il 60% dalla lunetta, aggiungendo al bottino personale anche quattro assist e nove rimbalzi. Numeri che gli hanno permesso di chiudere l'incontro col titolo di migliore in campo e 29 di valutazione.

Ma l'Unieuro non è solo T-Rod. E' un dato di fatto la costanza di Erik Rush, secondo realizzatore di squadra con 20 punti dopo i 23 di Roderick: coach Sandro Dell'Agnello lo ha tenuto in campo per ben 34 minuti; decisivo in attacco, quanto efficace in difesa. Nell'ultimo quarto ha realizzato il canestro del pareggio, dando il là alla missione sorpasso. I biancorossi, dopo aver faticato nel primo quarto, merito anche del roster di qualità degli avversari, hanno preso in mano l'eredini del match, vincendo tutti gli altri parziali, ma allo stesso tempo sbagliando anche tiri facili sotto canestro.

L'Unieuro ha comunque dato mostra di tutta la sua grande personalità, soprattutto nel momento chiave dell'incontro. Elemento già visto ad esempio nella trasferta amara contro Pistoia, sfiorando l'aggancio a pochi secondi dalla sirena finale. Forlì manda così il suo messaggio dall'altra parte della Ravegnana: domenica infatti al Palafiera c'è il derby contro l'OraSì Ravenna.