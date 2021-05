Le associazioni sportive hanno conquistato Piazza Saffi: "Cartolina di una bellezza assoluta"

In occasione della manifestazione Bentivogli ha conferito il riconoscimento di Ambasciatore dello sport ai campioni d’Italia tennis a squadre under 15 del Circolo tennis Villa Carpena

E' stato un weekend a tutto sport in Piazza Saffi con la seconda edizione de "Lo Sport fa Centro". "Vedere la nostra bellissima piazza allestita dalle tante associazioni sportive locali e riempita dai tanti forlivesi presenti ha prodotto una cartolina di bellezza assoluta - commenta il consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli, che ha partecipato anche al torneo di calcio balilla umano -. L’edizione di quest’anno nasce soprattutto dall’esigenza di far ripartire un mondo che, grazie anche agli aiuti economici messi in campo da questa amministrazione comunale, potrà finalmente rivedere la luce. Ringrazio gli organizzatori, l’assessorato allo sport, la polizia locale e tutti i preziosi volontari che hanno permesso a questo evento di svolgersi con successo e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza". In occasione della manifestazione Bentivogli ha conferito il riconoscimento di Ambasciatore dello sport ai campioni d’Italia tennis a squadre under 15 del Circolo tennis Villa Carpena.

Diverse le manifestazioni che sono state organizzate nell'ambito della kermesse, come ad esempio "Cammina Cammina la salute si avvicina", iniziativa di promozione della camminata, con abbinato un concorso riservato alle classi 1e, 2e e 3e primarie che ha premiato le classi con buoni acquisto in materiale didattico e sportivo; "Pattini sotto le stelle", spettacolo di pattinaggio artistico in collaborazione con Asd Pattinodromo Forlì; passeggiate culturali sul tema di Dante a Forlì e degli Alberi secolari del centro città che avranno un con prenotazione obbligatoria; ed una biciclettata Street Art per visitare i murales cittadini con una guida esperta. Inoltre si sono svolte manifestazione di tennis con le scuole Sat di Forlì, laboratori per bambini, torneo di Skateboarding, prove di lancio per golf e softball, possibilità di tiri a calcio e basket e palleggi volley, esibizioni di ginnastica ritmica, artistica, arti marziali, danza, balli country, circuito funzionale. Tra le discipline protagoniste anche scherma, parkour, Bmx, Pump Truck, skate e frisbee.