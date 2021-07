Ligier European Series, weekend rocambolesco a Monza: il duo Cicognani-Faccioni sempre più leader

Altro passo in avanti verso la conquista della Ligier European Series per Alessandro Cicognani e Jacopo Faccioni. Nel weekend di Monza il duo romagnolo ha guadagnato altri punti in classifica che gli consentono di mantenere la posizione di leader. Grazie al secondo posto in Gara 1 e al primo in Gara 2, i portacolori della Scuderia N.T. hanno portato a 38 punti in punt di vantaggio su Jacques Nicolet.

Un po’ di rammarico per gara uno, nella quale Faccioni ha accusato problemi di visibilità per la perdita d'olio dell'auto che la precedeva, imbrattando il vetro anteriore della Ligier JS4. In Gara due iè arrivata invece una vittoria rocambolesca con continui sconvolgimenti di fronte, sorpassi e controsorpassi, drive trought, penalizzazioni, uscite di pista, rotture meccaniche, che alla fine hanno portato Faccioni e Cicognani sul gradino più alto del podio. Prossimo appuntamento il 17 e 18 settembre in Belgio a Spa.