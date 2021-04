Formula Predator's, ottimo debutto di stagione per il forlivese Lorenzo Bruni

Ottima prestazione per il pilota forlivese di 21 anni Lorenzo Bruni all'autodromo di Varano de Melegari, in provincia di Parma, dove questo fine settimana si è disputata la prima prova del campionato di Formula X3. Al volante della sua Predator's PC015 motorizzata Honda, Bruni ha ottenuto 2 vittorie di classe nelle due gare che si sono disputate sotto una pioggia battente, cogliendo due settimi posti nella classifica assoluta. Nella stessa categoria Predator's PC015 hanno corso 20 monoposto con il medesimo telaio, ma con 2 motorizzazioni: Honda 600 cc e Yamaha 850 cc. Il pilota forlivese, laureando in Ingegneria meccanica, pur disponendo della motorizzazione Honda meno potente rispetto a quella Yamaha è stato comunque velocissimo sull'insidioso tracciato reso viscido dalla pioggia, mettendosi alle sue spalle una decina di monoposto con la motorizzazione più potente di almeno un 20%.