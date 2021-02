Da Predappio a Predappio: l'assessore maratoneta di corsa per 48 chilometri a sostegno dello sport

Lotti sarà accompagnato in bici dal fedele amico Mirco e da altre persone che si alterneranno al suo fianco, "sempre nel rispetto del distanziamento", tiene a precisare

Da Predappio a Predappio, toccando tutti i confini territoriali, per un totale di 48+900 chilometri. Domenica l'assessore allo Sport del Comune di Predappio e maratoneta Lorenzo Lotti correrà a scopo benefico a sostegno dello sport. "Alle 8:30 partirò da Piazza Sant'Antonio a Predappio e percorrerò di corsa i confini del mio Comune, 48 km, fino a ritornare al punto di partenza - esordisce Lotti -. E' un momento particolare, dove più volte siamo stati costretti a rispettare dei confini. Per questo ho deciso di fare questo piccolo evento, come segnale della mia vicinanza al mondo dello sport, molto colpito dalla pandemia".

Il percorso toccherà le località di San Savino, Tontola, Santa Marina, Monte Colombo, Monte Maggiore, Marsignano, Vecchielle, Fiumana, Bellaria, Rocca delle Caminate e Fusa per poi fare ritorno a Predappio. Lotti sarà accompagnato in bici dal fedele amico Mirco e da altre persone che si alterneranno al suo fianco, "sempre nel rispetto del distanziamento", tiene a precisare. Sarà possibile seguire l'evento in diretta sui canali social. Quindi un appello: "Chiunque voglia contribuire potrà fare una piccola donazione su GoFundMe che verrà destinata a supporto di associazioni locali che operano a livello sportivo con i nostri ragazzi".