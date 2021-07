Calcio, il Forlì si affida al direttore sportivo Andreatini. Viene dalla Fermana

Tempo di manovre e decisioni in casa Forlì, con i galletti che dopo aver confermato anche per la prossima stagione il team manager Fiorenzo Treossi , nel tardo pomeriggio di giovedì ufficializzano il nuovo direttore sportivo per la stagione 2021-2022. Massimo Andreatini è quindi il nuovo direttore sportivo del Forlì FC. Spiega la nota di anuncio: "Il Forlì FC comunica che Massimo Andreatini assumerà l’incarico di direttore sportivo del club biancorosso. La società è entusiasta di accogliere un professionista come il signor Andreatini, il quale è stato da giugno 2017 e per le 4 stagioni successive direttore sportivo della Fermana, in Serie C. Nel dare il nostro caloroso benvenuto a Andreatini, gli porgiamo i migliori auguri di buon lavoro".