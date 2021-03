Test F2 in Bahrain, Nannini si focalizza sul passo: "Stiamo lavorando nella giusta direzione"

Per il 17enne forlivese si è trattato del secondo contatto con una monoposto della categoria cadetta alla F1, dopo i test post-stagionali dello scorso dicembre

Matteo Nannini mette a referto ben 53 giri nel primo dei tre giorni di test F2 sul tracciato di Sahkir, in Bahrain. Per il 17enne forlivese si è trattato del secondo contatto con una monoposto della categoria cadetta alla F1, dopo i test post-stagionali dello scorso dicembre. Nelle sei ore di test a disposizione, il portacolori del team Hwa Race Lab ha staccato il suo miglior crono di giornata in 1’45’’316, un decimo e mezzo più veloce rispetto alla sessione mattutina 1’45’’486.

"Abbiamo cercato di usare le gomme il meno possibile, provando varie soluzioni per allungare il più possibile la vita degli pneumatici - focalizzata Nannini -. Dobbiamo migliorare nella simulazione di qualifica ma, terminata la sessione pomeridiana, posso dire che stiamo lavorando nella direzione giusta". Martedì il lavoro proseguirà dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (ora locale).