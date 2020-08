Matteo Nannini d'applausi: a Barcellona conquista il primo podio in F3

Matteo Nannini porta l'Italia e Forlì sul podio del campionato Fia F3. Il portacolori del team Jenzer Motorsport ha concluso la Sprint Race del Gran Premio di Spagna al terzo posto alle spalle di Oscar Piastri e Alex Peroni, rendendosi protagonista della sua migliore gara in questo che è il suo anno del debutto nella serie. Il decimo posto conquistato sabato aveva garantito a Nannini la partenza dal palo. Al semaforo verde il forlivese, dopo un bel duello corpo a corpo, ha ceduto il passo al Piastri, difendendosi magistralmente dagli attacchi di Verschoor e Peroni, col quale ha avuto anche un leggero contatto.

Alla ripartenza Nannini ha così continuato a difendere la propria posizione dagli attacchi del pilota australiano, il quale ha avuto la meglio solo nel corso dell'undicesimo giro. L'italiano è stato comunque abile a mantenersi nella scia di Peroni, nei cui confronti, al momento di un'ulteriore intervento della safety nel corso del quindicesimo giro, pagava un distacco di appena sette decimi. Al verde, con gli ultimi sei giri da completare, Nannini ha evidenziato ancora un ottimo passo, andando alla fine a conquistare un podio sicuramente meritato.

Per il pilota di Forlì una gara d'applausi, bravissimo a mantenere il sangue freddo nonostante gli avversari disponessero di una monoposto molto più prestante. Strepitoso poi su Peroni, con un gran sorpasso in curva 5 al primo giro, dopo che l’australiano lo aveva superato all’esterno alla prima curva.

"È stato un weekend fantastico. Ogni cosa è andata per il verso giusto - ha commentato Nannini - La buona qualifica di venerdì, con il tredicesimo responso assoluto, è stata la chiave di tutto. Adesso non vedo l'ora di tornare in pista a Spa, un tracciato su cui, come a Barcellona, non ho mai corso prima di adesso. Penso che anche lì avrò l'opportunità di fare nuovamente bene...”. Il round belga si svolgerà tra appena due settimane, nel weekend del 28 e 30 agosto.