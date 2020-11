Weekend in crescendo per Matteo Nannini nella Formula Regional europea

Toccata e fuga per Matteo Nannini nella Formula Regional europea dopo i test a Jerez De La Frontera con la Formula 3. Sul circuito di catalano Montmeló il pilota forlivese, quest'anno protagonista nel Fia Formula 3 in cui ha raccolto il podio proprio a Barcellona, ha fatto il suo rientro nel campionato Aci salendo sulla vettura schierata dalla Monolite Racing. Un fine settimana tutto in crescendo in Spagna per Nannini, che nella terza gara che si è disputata domenica mattina, ha occupato costantemente la quinta posizione dopo un ottimo spunto iniziale, scivolando sesto solo nelle fasi conclusive.

"Sicuramente se avessimo avuto una giornata di test a disposizione, avremmo potuto iniziare il weekend con un altro passo - ha commentato Nannini -. Abbiamo lavorato fin dalle prove libere sulla vettura, rivoluzionandone il set-up sino ad avere un ritmo simile a quello dei primi. E il sesto posto di domenica ne è la prova”.

Bene le qualifiche di sabato mattina, che hanno visto il giovane romagnolo ottenere nei due turni ufficiali il sesto ed il settimo responso assoluto. Nella prima gara, Nannini ha subito lottato per la top-5, ma nel tentativo di resistere all'attacco del finlandese Konsta Lappalainen è finito alla prima esse dopo il rettilineo oltre la pista, decollando su un dissuasore, e alla fine è scivolato nono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Gara 2 per lui è arrivato poi l'ottavo posto. Infine, in Gara 3, Nannini è subito riuscito a guadagnare una posizione superando Oliver Rasmussen, risalendo quinto e tenendo dietro il danese fino agli ultimi giri, quando ha dovuto cedergli strada portando comunque a casa un risultato assolutamente positivo che confeziona al meglio per lui un buon fine settimana.