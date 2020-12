Verso il sogno chiamato F1, Matteo Nannini promette spettacolo in F3: nel 2021 col team tedesco Hwa RaceLab

"Darò il massimo per ottenere i migliori risultati possibili". Il sogno di Matteo Nannini verso la Formula Uno continua. Il forlivese disputerà il campionato di Formula 3, con le gare che si disputano nei weekend della massima serie, con i colori del team tedesco Hwa RaceLab. "Sono contento di far parte del programma talenti di Hwa RaceLab - esordisce il giovane forlivese -. Sono sicuro che lavoreremo bene insieme". Laureatosi da rookie nel 2019 campione di F4 degli Emirati Arabi, primo italiano nella storia a riuscirci, nel 2020 ha fatto il suo debutto in F3 col team svizzero Jenzer Motorsport, portando in pista tutte le sue abilità in continua crescita. Un processo di maturazione che gli ha consentito di cogliere il primo podio nella categoria nel Gran Premio di Spagna a Barcellona e partire dalla prima fila nel Gran Premio d'Italia, a Monza. Stagione poi chiusa col 18esimo posto nella classifica Pilota, risultato il miglior rappresentante italiano nella griglia di partenza.

"Sono molto contento del mio primo anno in Formula 3 - racconta il giovane talento di Forlì -. Ho lavorato molto duramente e sono migliorato di gara in gara. Ora sto cercando di sfruttare questa esperienza per la prossima stagione di Formula 3. Vorrei ringraziare tutti coloro che credono in me e mi supportano, in particolare Infinity Sports Management, per il loro supporto. Non li deluderò". Matteo ha già preso confidenza col team, partecipando ad una tre giorni di test sul tracciato di Abu Dhabi, ma in Formula 2. Il team principal Thomas Strick è consapevole di aver fatto un colpo da novanta con Matteo: "Siamo lieti di avere nel nostro un altro giovane di grande talento. Si inserisce perfettamente nel nostro concetto di "fabbrica di talenti" per la Formula 1. Durante i test in Bahrain, ha mostrato una grande volontà di imparare. Se continuerà così nella prossima stagione, ci divertiremo molto con lui". Il campionato prenderà il via nel weekend del 9 maggio a Barcellona