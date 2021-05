Scatta la stagione della Formula 3, Matteo Nannini è carico: "Mi aspetto di fare bene"

Venerdì l’azione in pista inizierà alle 10.05 con una sessione di prove libere della durata di 45’. Le qualifiche scatteranno alle 13.3

Non si sbilancia nei pronostici. Tuttavia lascia intendere che sarà tra gli assoluti protagonisti quando dice che per il weekend si aspetta di fare bene. Rotto il ghiaccio con la Formula 2 in Bahrain, dove ha arpionato al debutto un punto, Matteo Nannini si appresta ad iniziare la stagione anche nel campionato di Formula 3. Prima tappa del lungo cammino è quella di Barcellona, dove recentemente si è svolta produttiva sessione di test.

Per il 17enne forlivese si tratta della seconda stagione nella categoria cadetta dopo un primo stint con il Jenzer Motorsport, con il quale ha ottenuto il primo podio nella serie nell’agosto 2020 proprio a Barcellona. Dopo un intenso mese di preparazione tra simulatore e test, il portacolori del team Hwa RaceLab è pronto a risalire a bordo della sua Dallara da circa 380 cavalli. Nannini affronta il round sul tracciato di Montmelò galvanizzato dall'ottimo inizio di stagione nell'altra categoria.

"Il risultato ottenuto in F2 con il mio primo punto nel campionato al debutto mi carica anche in vista della F3 - esclama -. Abbiamo lavorato tanto e spero di continuare a ottenere i risultati che ripaghino questi sforzi. Per il weekend di Barcellona mi aspetto di fare bene, visto che i test sono stati molto positivi e con la macchina ho avuto un buon feeling da subito".

La stagione 2021 di Formula 3, parallelamente ai cambiamenti apportati alla F2, prevede un format di tre manche da 40’ ciascuna. Le qualifiche del venerdì determineranno lo schieramento di Gara-3, prevista per domenica. La griglia di partenza di Gara-1 sarà invece determinata dall’inversione dei primi 12 delle qualifiche, mentre i primi 12 classificati di Gara-1 verranno invertiti sullo schieramento della manche successiva. Venerdì l’azione in pista inizierà alle 10.05 con una sessione di prove libere della durata di 45’. Le qualifiche scatteranno alle 13.35.

Foto dalla pagina Facebook di Matteo Nannini, Photo Credits: Dutch Photo Agency