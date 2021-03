Test in Bahrain F2, le bandiere rosse rallentano Nannini: "Darò tutto nel day 3"

Non ha cercato il tempone Matteo Nannini nella seconda delle tre giornate di test pre-stagionali di F2 sul tracciato di Sakhir, in Bahrain. Il forlivese del team Hwa Race Lab ha messo a referto 38 giri in un martedì costellato da diversi fuori programma che hanno rallentato, e non di poco, il programma di lavoro. Al mattino il 17enne si è focalizzato sui freni e sulle prove di pit-stop, realizzando con gomme hard il crono di 1'45"865, più rapido del compagno di squadra Alessio Deledda.

Nel pomeriggio non sono mancati gli imprevisti: ben tre bandiere rosse si sono susseguite nelle tre ore di sessione, interrompendo il secondo long run del numero 22. L'1'50''445, fatto segnare con pneumatici hard nel corso della seconda simulazione di gara, risulta quindi il suo miglior tempo nella seconda sessione giornaliera.

“Non è stata una sessione ideale, soprattutto con l’interruzione del long run pomeridiano in cui stavo migliorando - ammette Nannini -. Alla terza bandiera rossa abbiamo deciso di concludere anticipatamente la giornata per apportare alcuni cambiamenti in vista di mercoledì. Sicuramente nell’ultima giornata avremo la possibilità di recuperare, e sono pronto a dare tutto".

VIDEO - Matteo Nannini campione in pista e tra i banchi di scuola

Molto impegnativo il day 3, con il pilota di Forlì che avrà a disposizione due set di gomme soft e due hard, con la possibilità quindi di cercare il limite anche nella simulazione di qualifica. I piloti di F2 calcheranno nuovamente l'asfalto del tracciato bahreinita dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 locali (7-10, 12-15 italiane).