Matteo Nannini si concentrerà solo sulla Formula 3, il team: "Ha davanti una promettente carriera"

All'imminente Gran Premio di Monaco non si schiererà con la sua monoposto numero 22 Matteo Nannini. Il talentuoso pilota forlivese concentrerà tutti i suoi sforzi esclusivamente nel campionato di Formula 3. Il team principal dell'Hwa RaceLab, Thomas Strick, ha speso parole confortanti nei riguardi del 17enne: "Matteo ha già mostrato il suo potenziale ad inizio stagione - sottolinea -. Ora vogliamo sviluppare quel potenziale e offrirgli il miglior supporto possibile per il resto del suo percorso. E' importante per focalizzarsi sul percorso di crescita e riteniamo che questo sia il modo giusto per supportarlo in questa fase della sua promettente carriera".

Nannini ha dimostrato di aver tutte le carte in tavola per recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Formula 3. Al Montmelò, dove la categoria anticamera della Formula 1 ha visto l'esordio stagionale, si è subito messo in luce con un bellissimo podio in Gara 3, giungendo terzo al culmine di 22 giri guidati senza la minima sbavatura ed un guizzo al via dalla seconda fila da pilota affamato di vittoria.

Una vittoria che avrebbe meritato di portare a casa in Gara 2, ma che gli è stata negata da un contatto innescato da Dennis Hauger. Anche in Formula 2 Matteo ha avuto modo di mettere in mostra tutto il suo manico, portando a casa al debutto nella categoria un punto mondiale nel Gran Premio del Bahrain, a Sakhir.