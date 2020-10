La F3 è già nel 2021, primi test a Barcellona: Matteo Nannini subito al top

Dopo una prima stagione da rookie, coronata con un bellissimo podio al Montmelò, Matteo Nannini si candida a recitare un ruolo da protagonista nel campionato Fia Formula 3, categoria che lancia i piloti del futuro verso la Formula 2 prima con l'obiettivo di coronare il sogno di arrivare in Formula 1. Il pilota di Forlì è stato impegnato lunedì nella prima delle due giornate di test proprio sul tracciato catalano che l'ha visto salire lo scorso agosto per la prima volta sul podio della Formula 3. Lunedì, con i colori del team Campos Racing, il forlivese ha messo tutti in riga, realizzando nel turno della mattinata il crono di 1'32"170, rimasto imbattuto fino al termine della sessione pomeridiana.

Alle sue spalle, distanziato di oltre due decimi e mezzo, ha concluso l’inglese Jake Hughes e poi a seguire tutti gli altri 28 piloti che sono scesi in pista. Nannini, dopo avere impiegato i primi giri lavorando sul setup della vettura, ha cominciato a spingere ottenendo il tempone che lo ha posto davanti a tutti. Un responso di ben otto decimi inferiore alla stessa pole position conquistata nel round di agosto da Logan Sergeant. In tutto il pilota forlivese ha completato poco meno di una settantina di tornate, effettuando nel pomeriggio una simulazione di gara.

"Sono soddisfatto del risultato - sono le prime parole di Nannini -. Abbiamo lavorato sia sul set-up da qualifica che su quello da gara e nel pomeriggio ci siamo concentrati sui long run. E' ovviamente solo un test, ma anche un buon punto di partenza per la prossima stagione". Martedì il forlivese, unico italiano presente sul circuito catalano, tornerà nuovamente in pista. Ma questa volta al volante di una vettura del team Art Grand Prix.

FIA Formula 3 Championship

Barcellona (Spagna), official test Day 1

1. Matteo Nannini (Campos Racing) 1’32”170

2. Jake Hughes (HWA Racelab) 1’32”427

3. Calan Williams (Jenzer Motorsport) 1’32”500

4. Dennis Hauger (Prema Racing) 1’32”512

5. Victor Martins (ART Grand Prix) 1’32”572

6. Enzo Fittipaldi (HWA Racelab) 1’32”615

7. Roman Stanek (ART Grand Prix) 1’32”625

8. Jack Doohan (Trident) 1’32”777

9. Clément Novalak (Trident) 1’32”816

10. David Schumacher (Prema Racing) 1’32”948