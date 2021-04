F2, Nannini macina 198 giri a Barcellona: "Buon feeling con la macchina"

Centoquaranta giri con la F3. E centonovantotto con la F2. Stanco? Macchè. Matteo Nannini macinerebbe ancora tanti altri chilometri. Perchè i motori sono la sua passione. Il forlivese della Hwa RaceLab ha concluso il tour de force al Montmelò, iniziato mercoledì con la F3 e proseguito da venerdì a domenica con la F2. Nel corso delle diciotto ore a disposizione, Nannini ha chiuso 21esimo nella classifica combinata davanti al compagno di squadra Alessio Deledda.

Il forlivese ha percorso un totale di 198 giri attorno al Circuit de Barcelona-Catalunya, con un miglior crono personale pari a 1’30’’346, che gli è valso la seconda posizione nella tabella dei tempi di domenica pomeriggio. "Anche i test di F2 sono stati molto positivi - esclama il 17enne di Forlì -. Abbiamo fatto diverse prove e completato tanti giri, quindi siamo soddisfatti del programma svolto in queste tre giornate. La macchina me la sento molto bene, continueremo a lavorare duramente per Monaco".



Nannini termina così il tour de force di test al Montmeló, dove andrà in scena il primo round stagionale della FIA Formula 3 nel weekend del 7-9 maggio. Due weekend dopo, invece, il giovane italiano tornerà al volante della sua Dallara di Formula 2 a Monte Carlo.