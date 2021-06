Matteo Nannini torna in F2, a Baku col team Campos: "Adrian sarebbe molto felice"

Nannini è reduce dal round di Barcellona di Formula 3, dove ha ottenuto il primo podio stagionale in Gara-3 e ha sfiorato la vittoria in Gara-2

Matteo Nannini è pronto a calarsi nuovamente nell’abitacolo di una vettura di Formula 2: nel Gran Premio dell’Azerbaijan il forlivese ritornerà nella categoria cadetta con Campos Racing, proseguendo parallelamente in FIA Formula 3 con Hwa RaceLab. Nannini andrà a sostituire Gianluca Petecof nel team spagnolo, portando avanti a Baku il progetto iniziale di competere in Formula 2 e Formula 3 nel corso della medesima stagione, sfruttando la separazione dei calendari.



“Sono molto contento per l’opportunità che Campos Racing mi ha dato - commenta Nannini -. Con Adrián Campos avevo instaurato un’amicizia molto speciale. Avrebbe voluto che corressi con il suo team e il suo sogno sta diventando realtà questo weekend. Sicuramente sarebbe molto felice ora e so che ci guarderà da lassù. Darò il massimo in pista e voglio ringraziare ancora una volta la famiglia Campos".



Nannini è reduce dal round di Barcellona di Formula 3, dove ha ottenuto il primo podio stagionale in Gara-3 e ha sfiorato la vittoria in Gara-2. Al Gran Premio del Bahrain in Formula 2, invece, aveva conquistato due Top-10 e il primo punto nella Feature Race con i colori del team Hwa RaceLab.