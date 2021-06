Medaglia di bronzo per l'assessore Lorenzo Lotti al debutto alla super maratona dell Etna

La più grande gara di corsa in salita al mondo è capace di far percorrere una maratona con un dislivello di 3000 metri

Medaglia di bronzo per Lorenzo Lotti al debutto alla Super Maratona dell’Etna 0-3000 metri. Grande prestazione dell’atleta e assessore allo sport del comune di Predappio sabato. Gara internazionale, unica nel suo genere, la più grande gara di corsa in salita al mondo è capace di far percorrere una maratona con un dislivello di 3000 metri. La partenza è presso la spiaggia di Marina di Cottone e attraversando i comuni di Fiumefreddo di Silicia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa si arriva a Piano Provenzano dove si lascia il manto stradale per proseguire attraverso un sentiero sterrato di terra lavica che porta all’arrivo sul cratere. Quella di sabato è stata una gara che ha visto alla partenza tanti atleti top runner di specialità. Lorenzo Lotti si è classificato terzo assoluto e primo di categoria, avendo la meglio su Kiredjian Joris, francese vincitore dell’edizione 2018 e alle spalle di Pace Gabriele Maria (primo classificato) e Borgialli Riccardo (secondo classificato).