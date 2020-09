Meldola, il calcio festeggia una doppia vittoria

Lunedì il calcio meldolese ha festeggiato una doppia vittoria. L'asd Meldola è stata promossa in Promozione, mentre Evergreen Calcio a 5 femminile ha trionfato, per il secondo anno consecutivo, nel campionato interprovinciale del Csi. Il sindaco Roberto Cavallucci e il Consigliere comunale Matteo Tesei hanno premiato personalmente le due squadre: "Hanno dato lustro alla nostra città, testimoniando ancora una volta l'importanza dello Sport a Meldola e quanto questo sia sentito come momento aggregativo e di socialità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.