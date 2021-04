Meldola ospita la gara ciclistica “Trofeo Città di Meldola”, trent'anni fa la vinse Pantani

Dopo 30 anni dall’ultima corsa vinta dal grande Marco Pantani - era il 1991 – si svolgerà a Meldola domenica 18 aprile la gara ciclistica “Trofeo Città di Meldola”. La corsa suggestiva e molto impegnativa, organizzata dalla straordinaria AWC Event in collaborazione con ExtraGiro (organizzatori del Campionato del Mondo di ciclismo su strada a Imola nel 2020), vedrà la partecipazione dei più talentuosi giovani ciclisti italiani; sono attesi 38 team, tra cui la Nazionale Under 23 e tre formazioni straniere. La gara ciclistica si svilupperà su un percorso di 145,2 km con quasi 2.400 metri di dislivello con partenza alle ore 14.00 da Piazza Felice Orsini e arrivo previsto per le ore 17.30 in via Cavour nei pressi delle scuole elementari.

Dopo il primo circuito cittadino di 5,2 km da ripetere 8 volte (Piazza Orsini, Via Cavour, Via Meldola-Fratta, Strada della Barca, Via Trieste, Piazza Orsini), i corridori affronteranno un secondo circuito di 20,8 km che prevede la salita per 5 volte a Teodorano (salita dalla Strada Palareto Teodorano e discesa con ritorno a Meldola dalla Strada Provinciale n. 48). Il Sindaco Roberto Cavallucci esprime "grande soddisfazione per questa manifestazione sportiva che porta lustro alla Città. Il Ciclismo è nel cuore dei meldolesi, è promozione del territorio, è conoscenza e valorizzazione delle nostre bellezze, oltre che momento di incontro. Oggi questa gara rappresenta un messaggio di speranza: è una occasione di rinascita per tutta la comunità. Infine un sentito ed immenso ringraziamento agli organizzatori, agli sponsor ed a tutti i volontari e appassionati di ciclismo che hanno reso possibile questa straordinaria manifestazione sportiva”