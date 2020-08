Memorial Pantani, vittoria a Felline. Il sindaco di Castrocaro: "Grande emozione"

Con un grande guizzo, Fabio Felline dell'Astana si è aggiudicato l'edizione 2020 del Memorial Pantani, battendo in volata sul traguardo di Cesenatico. Ethan Hayter della Ineos Grenadiers e Aleksandr Riabushenko del Team Uae Emirates. Anche quest'anno la gara, organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia è partita da Castrocaro. "E anche quest’anno ce l’abbiamo fatta - esclama il sindaco Marianna Tonellato -. È sempre una grande emozione dare il via a questi giovani atleti. Grazie a tutti i team partecipanti, a tutti i grandi campioni che hanno corso anche quest’anno in queste meravigliose strade battute dal più grande ciclista di tutti i tempi: Marco Pantani. Grazie al Gruppo Sportivo Emilia, alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Cesenatico e a Romagna Acque per aver creduto ancora una volta in noi. Al prossimo anno". Con domenica è partita una settimana densa di ciclismo in Romagna. Lunedì transiterà il Giro d'Italia Under 23, mentre venerdì Forlì ospiterà l'ultima tappa della Coppi e Bartali.

Giro Under 23

L'edizione 2020 del Giro d'Italia Under 23 transiterà il territorio forlivese in occasione della terza tappa "Riccione – Mordano" in programma lunedì 31 agosto. La corsa, proveniente dalla provincia di Ravenna transitando in via Cervese, entrerà nel comune di Forlì verso le 14, percorrendo le vie Cervese, Bonaparte, Ravegnana, Porta San Pietro, viale Vittorio Veneto, viale Italia, Porta Schiavonia, via Firenze, via Ossi, via Del Braldo, viale Bologna in direzione Faenza uscendo dal nostro confine alle 14.30 circa.

Informa la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese: "E' già stata collocata, in questi giorni, la segnaletica di divieto di transito sulle arterie stradali confluenti sul percorso e si sta inoltre provvedendo anche al posizionamento di segnali di preavviso di deviazione del traffico verso percorsi alternativi. A tal riguardo, dalle 13.30 alle 14.30, al fine di evitare eventuali disagi determinati dalle chiusure del percorso, si consiglia di percorrere la tangenziale cittadina che permetterà di bypassare il tracciato di gara consentendo di raggiungere con più facilità ogni snodo della viabilità forlivese".