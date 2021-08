Memorial Sirotti pirotecnico, Forlì a testa alta contro il Cesena: ko ai rigori

Sono serviti i calci di rigore per assegnare il Memorial "Silver Sirotti", a spuntarla nel derby d'agosto il Cesena che batte 7-5 un mai domo Forlì allo stadio Morgagni, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2. Bianconeri avanti due volte prima con Lepri al quarto minuto, pareggio biancorosso di Borrelli al 23esimo. Al 32esimo della ripresa Cesena di nuovo in vantaggio con Ilari aiutato da una deviazione, ma al 45esimo del secondo tempo il pareggio in extremis degli uomini di Cornacchini con un calcio di rigore di Gkertsos. Servono i tiri dal dischetto per assegnare il trofeo. La lotteria dei rigori premia il Cavalluccio, implacabili dal dischetto Gonnelli, Ciofi, Caturano, Ilari e Brambilla. Una partita gradevole in cui il Forlì ha tenuto testa ad un Cesena in campo con diversi giovani, non sfigurando nonostante la differenza di categoria. Viali aspetta rinforzi dal mercato, in vista anche la partenza di Luca Ricci destinato alla Pistoiese. Tra le note positive in casa Cesena il rientro in campo di Steffè. I galletti possono recriminare anche per una traversa colpita sullo 0-1 da Verde.