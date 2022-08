Memorial Sirotti, vittoria schiacciante di un Cesena da serie superiore e più avanti nella preparazione

Se lo aggiudica ancora il Cesena Calcio la quinta edizione del "Memorial Sirotti"; la compagine di mister Domenico Toscano ha infatti rifilato un 6 a 0 tennistico ai galletti biancorossi di mister Mattia Graffiedi vincendo così nuovamente il trofeo intitolato all'eroico ferroviere forlivese scomparso nella strage dell'Italicus la notte del 3 e 4 agosto del 1974. Nettamente più avanti nella preparazione e con individualità da categoria superiore, la formazione bianconera non ci ha messo molto a regolare un Forlì generoso ma ancora indietro di condizione; già all'8° la formazione ospite passa con Adamo che sfrutta al meglio un contropiede gelando Ravaioli in uscita.

Ancora Cesena che trova il raddoppio al 12° questa volta con Zecca che al volo capitalizza al meglio un cross dalla destra di Frieser. Bianconeri padroni del campo col Forlì troppo lento e macchinoso così che al 16° su un errore in uscita, Maini atterra nettamente in area Hraiech; dal dischetto Sphendi è letale timbrando lo 0 a 3. Nella prima frazione c'è ancora tempo anche per Prestia che al 38° su punizione, stacca più in alto di tutti firmando lo 0 a 4. Gara in ghiaccio quindi già nel primo tempo col secondo che per il risultato diventa pura formalità; girandola di cambi da ambo le parti coi due tecnici che danno sfogo a tutta la panchina per incamerare minuti nelle gambe ma il ritmo fortunatamente non cala con la gara che rimane gradevole e col Forlì che finalmente trova la giusta quadra iniziando ad impensierire anche l'estremo difensore bianconero prima con Varriale poi in più occasioni con Gasperoni appena entrato. Cesena che invece cala i giri del motore ormai sazio ma riuscendo comunque ad arrotondare il risultato prima con Ciofi al 49° e infine ancora con Sphendi che al 71° mette i titoli di coda al quinto "Memorial Sirotti" per il definitivo 0 a 6.