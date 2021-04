Portò il Volley Forlì dalla B1 alla A1: addio a coach Piero Molducci

Il mondo del volley romagnolo è in lutto per la morte di coach Piero Molducci. Se lo è portato via all'età di 65 anni un tumore, che lo aveva costretto ad inizio del 2020 a lasciare la panchina dell'Ibiza. Molducci ha dato tanto alla pallavolo forlivese, prima come giocatore e quindi come allenatore. Iniziò la carriera di giocatore negli anni Ottanta nella Serie A2. Nel 1991-92 fu ingaggiato dalla Moka Rika Forlì in A2 e nel 1993 passò alla Gierre Valdagno.

Nel campionato 1996-97 esordì in Serie A1, alla guida dell'Auselda AED Roma. Passò poi ad allenare Ravenna, Parma e Latina. Nel 2005 vinse il campionato spagnolo alla guida dell'Unicaja Almería. Nel 2007 e 2008 con due campionati, portò il Forlì dopo sette anni dalla B1 alla A1. Tornò ad Almeria nel 2011, conquistando tre scudetti, tre Coppe del re e una Supercoppa spagnola. L'ultima panchina ad Ibiza, poi la lotta contro il tumore.

Nella foto Piero Molducci con l'ex sindaco di Cervia Roberto Zoffoli nel 2013