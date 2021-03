Motociclismo, al via la stagione da crossista di Dovizioso: "Voglio godermi questa passione"

C'era anche Andrea Dovizioso al via della prima prova campionato regionale Uisp di motocross, che si è disputata sul tracciato di Rivarolo Mantovano. In Gara 1 l'ex iridato della 125cc e tre volte vicecampione del mondo di MotoGp dal 2017 al 2019 si è piazzato in sesta posizione, mentre nella manche pomeridiana l'ex ducatista ha migliorato la sua prestazione, concludendo al quinto posto. Il forlivese si è presentato al cancelletto di partenza in sella ad una Yamaha 450 griffata Red Bull, affrontando la competizione con lo spirito dei weekend di gara di cross: dormita in camper e grigliata con gli amici.

"È una cosa che sto prendendo molto seriamente, con questo sport non si scherza: mi alleno anche più di prima - sono le parole di Dovizioso a "La Repubblica -. Voglio godermi sino in fondo questa passione, prendermi tutto quel che dà. Respirare. Sono felice, oggi".