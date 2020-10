MotoGp Aragon, pole Quartararo dopo lo spavento. Dovizioso furibondo ai box per avere perso la top ten

Rientrato ai box ha scaraventato con violenza il guanto. Non si è mai visto un Andrea Dovizioso così furibondo. Il forlivese della Ducati non è andato oltre la tredicesima posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon, decimo round del mondiale MotoGp. Costretto a superare lo scoglio della Q2, probabilmente qualcosa non è funzionato nel gioco di squadra in casa Ducati, dato che sono stati Danilo Petrucci e Jack Miller ad accedere alla Q1. Considerazioni tuttavia respinte dal team manager Davide Tardozzi ai microfoni di Sky Sport: "Non credo ci fosse una strategia tra Petrucci e Dovizioso. Nel secondo tentativo ognuno stava facendo il suo. Andrea era arrabbiato per non essere entrato nel Q2, non per non essere stato tirato da Danilo. Dovi è partito un giro di anticipo rispetto a Danilo e se l'è trovato per strada. E' stata una casualità, non era una strategia predefinita".

In pole position scatterà Fabio Quartararo, dopo lo spavento nelle FP3 per una caduta senza conseguenze. Il francese del team Petronas ha girato in 1'47"076, precedendo di appena 46 millesimi la M1 di Maverick Vinales. In prima fila ci sarà anche Cal Crutchlow, con la Honda del team Lcr. Seconda fila per Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) davanti a Miller (Ducati Pramac) e Joan Mir (Suzuki). Seguono Takaaki Nakagami (Honda Lcr), Petrucci, Aleix Espargaro (Aprilia) e Alex Rins (Suzuki).