MotoGp Barcellona, disastro Dovizioso in qualifica. Super Morbidelli. Rossi in prima fila

Niente da fare per Andrea Dovizioso. Il forlivese non riesce proprio a dare del tu alle Michelin 2020 e anche a Barcellona è chiamato ad una gara tutta in rimonta. Dopo aver fatto sperare nelle prime libere del venerdì, il leader del campionato ha faticato e non poco a trovare il giusto ritmo, specie sul time attack, non andando oltre il 17esimo crono nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna. Per il portacolori della Ducati diventa sempre più difficile lottare in queste condizioni per il titolo mondiale. E domenica dovrà limitare i danni e sperare che gli avversari che lo precedono in classifica si toglino punti a vicenda. Perchè in una classica così corta qualunque piazzamento può fare la differenza.

Dopo Misano, anche a Barcellona è la Yamaha la moto da battere. E Franco Morbidelli, risolti i problemi fisici, è tornato in versione hammer time. Il vincitore del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si è preso la pole position con uno straordinario 1'38"798, rifilando ben 210 millesimi al compagno di squadra Fabio Quartararo e 331 al futuro vicino di box Valentino Rossi, che nel 2021 vestirà i colori del team Petronas. In ombra Maverick Vinales, vincitore del Gran Premio dell'Emilia Romagna, solo quinto a sandwich tra le Ducati di Jack Miller e Johann Zarco. Weekend al momento deludente anche per "Pecco" Bagnaia, solo 14esimo. Meglio dell'ex iridato della Moto2 ha fatto Danilo Petrucci, nono. Nella top ten anche le Ktm di Pol Espargaro e Brad Binder (settimo e decimo), ottavo Joan Mir (Suzuki).