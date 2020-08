MotoGp, Binder conquista Brno. Morbidelli sul podio, Dovizioso solo 11°

Il nome che non ti aspetti. È Brad Binder ad imporsi nel Gran Premio della Repubblica Ceca, regalando alla Ktm il primo successo in MotoGp. L'Italia ha sperato in una tripletta dopo le vittorie di Denis Foggia ed Enea Bastianini con Franco Morbidelli, ma il portacolori della Yamaha Petronas si è dovuto arrendere al decadimento della posteriore. Per il delfino di Valentino Rossi ed ex iridato in Moto2 arriva comunque il primo podio nella top class davanti alla sorpresa del weekend ceco, il poleman Johann Zarco, prima delle Ducati. Il francese del team Avantia, che nel finale ha difeso la terza posizione dagli attacchi di Alex Rins (Suzuki), ha salvato il weekend della casa di Borgo Panigale, annaspata con i suoi piloti di punta Jack Miller e Andrea Dovizioso in decima e undicesima posizione. Completa la top five un buon Valentino Rossi davanti a Miguel Oliveira (Ktm) e al leader del campionato Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), mentre Maverick Vinales è affondato in 14esima posizione.



LA GARA - Al via Morbidelli scava tra se e il primo degli inseguitori, Aleix Espargaro, un secondo, mentre Dovizioso risale ben sei posizioni. All'insegnamento del 21 si pone Quartararo, mentre a centro gruppo Rossi passa ottavo. Al quinto giro escono di scena Joan Mir e Iker Lecuona, con il pilota della Ktm a falciare la Suzuki dello spagnolo. Al nono giro Quartararo subisce l'attacco pulito di Binder prima e di Poi Espargaro poi. Lo spagnolo al decimo giro finisce fuori dai giochi dopo un contatto con Zarco (poi penalizzato con un long lap penalty). A 11 giri dalla fine inizia il primo decadimento delle gomme. Il ritmo delle Yamaha Petronas si alza, Zarco sopravvanza Quartararo, mentre Binder mette nel mirino Morbidelli e si prende la prima posizione. Indietro soffre e delude Vinales, mentre Quartararo in crisi di gomme perde tre posizioni in un amen a favore di Rins, Rossi e Oliveira. Nel finale Binder ammimistra e vince la sua prima gara in MotoGp. Dovizioso chiude un weekend deludente solo undicesimo.

