MotoGp, cresce l'attesa per il test a Jerez di Dovizioso con l'Aprilia

Per il forlivese sarà il primo contatto con la Rs-Gp in vista di un possibile ritorno nel Circus nel 2022. Savadori, pilota ufficiale della Casa di Noale, ha pubblicato un'immagine su Instagram

Destinazione Jerez De La Frontera. Andrea Dovizioso, insieme all'amico Lorenzo Savadori, hanno spiccato il volo da Bologna per il sud della Spagna, dove saranno impegnati da lunedì a mercoledì in una tre giorni di test con l'Aprilia. Per il forlivese sarà il primo contatto con la Rs-Gp in vista di un possibile ritorno nel Circus nel 2022. Savadori, pilota ufficiale della Casa di Noale, ha pubblicato un'immagine su Instagram. Con Dovizioso anche la compagna Alessandra Rossi.

Dopo test e gare con le ruote tasselate, Dovi si prepara al ritorno in pista per la gioia dei suoi tifosi e appassionati di motociclismo. Al test di Jerez ne seguirà un altro al Mugello. Le prove serviranno per capire se continuare, e in che modo, l'avventura insieme. Alla tre giorni di collaudi oltre all'Aprilia scenderanno in pista anche Ktm e Honda, che per l'occasione potrebbe schierare anche Marc Marquez - che ha annunciato il ritorno alle competizioni a Portimao - con la RC213-V-S, ovvero la versione stradale della MotoGp.