MotoGp, dalla Germania lanciano la bomba: "Rossi si ritira, Dovizioso in Yamaha"

Si avvicina il doppio appuntamento del Motomondiale con Misano e puntuale come un orologio svizzero si continua a parlare del futuro di Andrea Dovizioso. Il forlivese ne ha già parlato in occasione di un incontro a Milano organizzato da Alpha Tauri, il brand della Red Bull salito poi sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia a Monza con Pierre Gasly, specificando che "si stanno facendo avanti in parecchi", ma che allo stesso tempo è focalizzato sul campionato, che lo vede a -3 dal leader Fabio Quartararo.

Ma intanto dalla Germania arriva un'autentica bomba, che scuote il Circus, forse gettata ad hoc per conoscere proprio in occasione del weekend di casa qualche dettaglio in più sul futuro di Valentino Rossi. Ma che collegamento c'è tra il 46 e il forlivese della Ducati. Semplice: secondo "Speedweek.com" il nove volte campione del mondo potrebbe annunciare il ritiro dal Motomondiale, con Dovizioso che andrebbe così in Yamaha con i colori Petronas. Molto probabilmente si tratta di una bufala costruita ad arte.

Già, perchè Rossi in più di un'occasione ha annunciato che il prossimo anno ci sarà sulla griglia di partenza, ma che mancano alcuni particolari da sistemare prima di mettere la firma sul contratto. L'autografo tarda ad arrivare. Dovizioso disputò con la casa di Iwata il campionato 2012 con i colori del team Tech, archiviando la stagione con sei podi e il quarto posto in campionato. Poi si accasò in Ducati, il cui matrimonio si concluderà a fine 2020. Misano intanto si avvicina e l'atmosfera comincia a farsi rovente. Sicuramente prima dei motori si faranno sentire tante voci.