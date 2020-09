MotoGp, Dovizioso ko a Barcellona: Zarco scivola e colpisce il forlivese, zero pesante

Uno zero pesantissimo. E' durata tre curve il Gran Premio di Catalogna di Andrea Dovizioso. Scattato dalla 14esima posizione, il forlivese è finito a terra dopo un contatto con la Ducati del team Avintia di Johann Zarco. Dopo la vittoria del 2017 si tratta della terza caduta in tre anni per il portacolori della Ducati. Nel 2018 cadde mentre si trovava in terza posizione, mentre lo scorso anno rimase coinvolto in una carambola innescata dalla Repsol Honda di Jorge Lorenzo.

Dovizioso, che non ha riportato conseguenze fisiche, ha raggiunto poi il retrobox. Incolpevole l'ormai ex leader del campionato: un errore di Danilo Petrucci ha tratto in inganno Zarco, che probabilmente, frenando troppo, è scivolato, finendo addosso allo sfortunato pilota di Forlì. Alla vigilia della gara spagnola l'ex iridato della 125cc e tre volte vicecampione del mondo nella classe regina era uno dei due piloti che aveva messo a segno punti ad ogni gara quest'anno con Takaaki Nakagami.

E come negli ultimi due anni Barcellona può diventare decisiva per le sorti iridate di Dovizioso. Il forlivese fa della regolarità uno dei suoi punti di forza. E come accaduto nel 2018 e nel 2019, il tracciato catalano spezzò la tabella di marcia programmata per la scalata alla testa mondiale.