MotoGp, Dovizioso punta al bis in Austria: "Ma in tanti hanno il potenziale per vincere"

Una missione da completare per avvicinarsi ancora di più alla vetta del campionato. Andrea Dovizioso punta al bis al Red Bull Ring, dove questo weekend andrà di scena il Gran Premio della Stiria, quinto round del campionato MotoGp. La vittoria di domenica scorsa al Gran Premio d'Austria ha rilanciato le ambizioni del pilota di Forlì, ora distante appena undici punti dal capoclassifica Fabio Quartararo. Si partirà, spiega il portacolori della Ducati, dal "buon riferimento della gara di domenica scorsa per provare a lottare di nuovo per la vittoria, ma abbiamo anche capito che molti dei nostri avversari sono forti e hanno anche loro il potenziale per vincere".

Dovi approfondisce questo il suo ragionamento: "Noi siamo migliorati molto in frenata, ma dobbiamo fare ancora un passo avanti lavorando su altri dettagli. Saranno determinanti anche le condizioni meteo che, come abbiamo già visto, possono cambiare molte volte durante il fine settimana". Con l’ultimo di domenica scorsa, salgono a 3 le vittorie del pilota forlivese in Austria, insieme ad un secondo e a un terzo posto ottenuti rispettivamente nel 2016 e 2018. Nel Gran Premio della Stiria, Andrea cercherà quindi di continuare in questa straordinaria sequenza di successi sulla pista di Spielberg.