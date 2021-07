MotoGp, Dovizioso si allena anche con la moto d'acqua. Poi raffica di test con l'Aprilia

"Enjoying the summer training". "Ci godiamo gli allenamenti estivi". Non solo asfalto e fango per Andrea Dovizioso. Ma anche acqua. Il forlivese ha scelto Fosso Ghiaia per allenarsi con la moto d'acqua griffata Red Bull, insieme al pilota di Moto2 Lorenzo Baldassarri. Il tutto in vista di una serie di test che lo vedranno impegnato sull'Aprilia Rs-Gp: il 27 e il 28 luglio al Motorland di Aragon e poi al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" in due distinti collaudi, il 5 e 6 agosto e il 31 agosto e il primo settembre. Il tutto in attesa di conoscere il futuro dell'ex iridato della 125cc e tre volte vicecampione del mondo della MotoGp con la Ducati: i tifosi vogliono vedere in pista Dovizioso, ma per il momento il pilota di Forlì non si è sbilanciato su cosa vorrà fare da "grande".

La decisione di Maverick Vinales di lasciare la Yamaha a fine stagione ha scosso il mercato della MotoGp. E per il momento ci sarebbe una sella vacante. Che potrebbero diventare due qualora Valentino Rossi annunciasse il ritiro. Al momento Dovizioso si ritagliato il ruolo di tester in Aprilia, casa in caccia di un top rider per la stagione 2022. Qualcosa probabilmente se ne saprà a settembre, quando il forlivese potrebbe scendere in pista a Misano come wild card per il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Intanto Dovi si gode il relax, sbizzarrendosi con la moto d'acqua.