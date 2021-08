MotoGp, Dovizioso-Yamaha: è fatta, correrà al fianco di Valentino Rossi

Andrea Dovizioso e Yamaha, un matrimonio che s'ha da fare. Ai microfoni di Sky Lin Jarvis, managing director della Casa di Iwata ha confermato che il pilota di Forlì affiancherà Valentino Rossi nelle prossime gare. Il debutto con la M1 avverrà in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma nel weekend del 17 settembre. L'ex iridato della 125cc erediterà così la M1 di Franco Morbidelli, che sarà promosso nel team ufficiale già da quest'anno dopo il divorzio tra Yamaha e Maverick Vinales. A Misano sarà poi presentato il team satellite 2022, con la nuova sponsorizzazione (WithU). Un progetto che “riparte da zero dopo tre anni con Petronas”, ha dichiarato il boss del team Srt Razlan Razali a Sky durante le qualifiche della Moto2. Nel 2022 Dovi avrà una Yamaha ufficiale e presumibilmente sarà affiancato da Darryn Binder. "Abbiamo raggiunto l'accordo con lui e il manager - ha annunciato Jarvis-. Dobbiamo gestire i contratti e tutto, ma Andrea sarà il pilota Petronas per le prossime gare e c'è anche l'accordo per il 2022 per il team che non possiamo chiamare così, ma comunque Srt".



Simone Battistella, manager di Dovizioso, ha rivelato i retroscena della trattativa: "Questa occasione è venuta fuori poco prima di Assen, ma avevo avuto la sensazione che potesse succedere qualcosa di importante. Il tutto è avvenuto grazie a quanto successo in Austria e l'addio di Petronas". Quanto a Dovizioso, "Andrea è riuscito a fare quello che voleva in questo anno. Si è rilassato e goduto una vita diversa rispetto agli ultimi vent'anni. Lui si sente di correre se ci sono le condizioni per poter vincere. Avere comunque una moto ufficiale è una buona opportunità".