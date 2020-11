MotoGp, Gp d'Europa a Valencia. Dovizioso nella top ten: "Era importante riuscirci"

La prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Europa, in programma questo fine settimana sul Circuito Ricardo Tormo di Cheste nei pressi di Valencia (Spagna), è stata caratterizzata da meteo incerto e condizioni in pista miste. Dopo un primo turno di FP1 in condizioni di bagnato, l’asfalto ha iniziato ad asciugarsi progressivamente prima della FP2, permettendo ai piloti di tornare in pista nel pomeriggio montando le gomme slick.

Nono dopo la prima sessione, Andrea Dovizioso ha chiuso la giornata con l’ottavo tempo complessivo, fermando il cronometro sull’1:33.292 nella FP2, a 764 millesimi dal miglior tempo ottenuto da Jack Miller con la Ducati Desmosedici GP del Pramac Racing Team.

"Era fondamentale riuscire ad entrare nella top ten, visto che c’è la possibilità che sabato mattina venga a piovere - afferma il forlivese -. Purtroppo non è stata una giornata lineare: le condizioni miste del tracciato, più bagnato al mattino e non completamente asciutto pomeriggio, non ci hanno permesso di fare delle prove significative in vista della gara di domenica. Speriamo che il tempo migliori".