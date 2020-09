MotoGp, "il ritiro di Rossi è una fake news. E Dovizioso ha solo offerte da test-rider"

Valentino Rossi si ritira e Andrea Dovizioso va in Yamaha Petronas nel 2021? "Una fake news". Non usa giri di parole la voce Sky della MotoGp in Italia, Guido Meda, intervenendo dal paddock del Misano World Circuit "Marco Simoncelli", dove questo weekend andrà in scena il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sesto round del campionato che vede Fabio Quartararo leader con tre punti di vantaggio su Andrea Dovizioso. Tutto è partito da una notizia pubblicata sul giornale online specializzato tedesco "Speedweek.com", secondo il quale il nove volte campione del mondo potrebbe annunciare il ritiro dal Motomondiale, con Dovizioso che andrebbe così in Yamaha con i colori Petronas.

Un effetto domino che tuttavia non si concretizzerà, come ha spiegato Meda: "Non è una notizia, ma è una fake news. Non risulta a nessuno che ci sia un posto in Petronas per Dovizioso, il quale ha solo offerte da test-rider. Valentino ha più volte detto che ha intenzione di continuare, specificando che sta perfezionando i dettagli con Petronas".