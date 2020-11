MotoGp, l'Aprilia fa la corte a Dovizioso: "E' il primo nome nella lista"

All'indomani della sentenza del Tas di Losanna, che ha condannato per doping Andrea Iannone per ben quattro anni, l'Aprilia si guarda attorno e mette nel mirino Andrea Dovizioso. Il forlivese martedì ha annunciato attraverso i social che nel 2021 si prenderà un anno di pausa, con l'intento di tornare in MotoGp "se troverò un progetto guidato da passione e ambizione e all’interno di un’organizzazione che condivida obiettivi, valori e metodo di lavoro".

La casa di Noale, orfana di un pilota di punta, fa la corte all'ormai ex ducatista: "E' chiaro che il nome di Dovizioso è il primo della lista su qualsiasi altro nominativo - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato Massimo Rivola -. Il curriculum parla da solo. Chi verrà in Aprilia deve essere un pilota che avrà fame di vincere e fare la differenza".