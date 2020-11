MotoGp, mondiale sempre più nelle mani di Mir. A Valencia è dominio Suzuki, Dovi attardato

Il mondiale MotoGp sempre più nelle mani di Joan Mir. Le Suzuki hanno dominato il Gran Premio d'Europa a Valencia, terz'ultimo appuntamento del campionato. Il leader del campionato ha colto finalmente il primo centro nella classe regina in una domenica che ha visto i principali antagonisti alla corsa titolo sprofondire. Mir non è più il leader senza vittoria: strategicamente è stato semplicemente perfetto, facendo sfogare prima il compagno di squadra Alex Rins, ottimo secondo, per poi piazzare la zampata decisiva a undici giri dalla fine e prendere la fuga non solo verso il successo, ma soprattutto verso il campionato.

In una stagione ricca di colpi di scena, ad iniziare dal ko di Marc Marquez, la Suzuki è l'unica certezza, mostrando competitività in tutti i tracciati, senza soffrire alti e bassi. Sempre in lotta per le posizioni di vertice. E Valencia è stata l'ennesima conferma. Dietro le due frecce azzurre si è piazzata la Ktm del poleman Pol Espargaro. Buio pesto per Dovizioso. Nella stagione senza il "Cannibale" della Repsol Honda, il forlivese è incappato in un'altra domenica incolore, non andando oltre l'ottavo posto, preceduto nell'ordine da Takaaki Nagakami, Miguel Oliveira, Jack Miller e Brad Binder.

Peggio di lui ha fatto Franco Morbidelli, undicesimo con la Yamaha Petronas: dopo il dominio ad Aragon, ha pagato la decisione per optare per un doppio pneumatico duro, chiudendo ndicesimo alle spalle di Danilo Petrucci. Dovizioso e Morbidelli possono praticamente dire addio alle ambizioni mondiali, condannati dalla pista e non ancora dalla matematica. Male anche l'altra Yamaha Petronas di Fabio Quartararo, 14esimo davanti a Lorenzo Savadori (Aprilia): il francese scivolata a 37 punti dalla vetta. Ko Valentino Rossi, al rientro in pista dopo il covid-19, e tradito dalla sua Yamaha. Domenica prossima si torna in pista a Valencia: il destino sembra segnato.