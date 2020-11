MotoGp, neanche il bagnato aiuta Dovizioso. In pole a Valencia c'è Pol Espargaro

Pol Espargaro riporta la Ktm in pole position. Sul freddo ed umido asfalto di Valencia, il pilota spagnolo si è messo davanti a tutti col crono di 1'40"434, precedendo di appena 41 millesimi la Suzuki del connazionale Alex Rins. A completare la fila il giapponese della Honda del team di Lucio Cecchinello Takaaki Nakagami, staccato di appena 96 millesimi dalla vetta. Non è quella di Andrea Dovizioso la miglior Ducati schierata in griglia: il forlivese non è riuscito a far meglio del dodicesimo crono.

Meglio di lui hanno fatto Johann Zarco con la GP19 del team Avintia e Jack Miller, sesto con la Ducati Pramac. Tra il francese e l'australiano si è inserito il leader del campionato Joan Mir (Suzuki). Scatterà dalla terza fila Franco Morbidelli, con la Yamaha del team Petronas, preceduto dall'Aprilia di Aleix Espargaro e dalla Ktm di Miguel Oliveira. Male anche Fabio Quartararo, undicesimo con l'altra Yamaha del team Petronas. Valentino Rossi, dopo essersi messo alle spalle il covid-19, partirà 18esimo, in mezzo ad altri tre piloti italiani: "Pecco" Bagnaia (Ducati Pramac, 17esimo), Danilo Petrucci (Ducati, 19esimo) e il cesenate Lorenzo Savadori (Aprilia, 20esimo)