MotoGp, si avvicina Misano. Dovizioso: "Futuro? Aperto a proposte interessanti"

Conto alla rovescia al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit. Andrea Dovizioso si presenta all'appuntamento di casa con tre punti da recuperare a Fabio Quartararo. In occasione di un evento di AlphaTauri alla terrazza "La Rinascente" di Milano, il forlivese ha parlato di presente e futuro. "Avremo un test a Misano, che è l'unico test che faremo - ha esordito -. Non so se è la condizione e la pista giusta per riuscire a lavorare su certi aspetti e provare a fare uno step in avanti, ma è l'unico che abbiamo. Quindi dobbiamo usarlo bene per provare a capire più cose di quelle che abbiamo capito adesso".



Non ci sarà Marc Marquez: "Non avere in pista un campione come lui è diverso". Ma poi c'è un altro fattore chiave: gli pneumatici: "Stanno modificando il campionato e a differenza degli anni scorsi, quando conoscevi pro e contro della tua situazione e di quella degli altri, Si arriva alla gara e può succedere di tutto. Quando non si va bene si rischia di finire fuori dalla top ten".



Sulla decisione di lasciare la Ducati: "La realtà è che ci sono tante motivazioni di cui non posso parlare quest'anno. Con la mia squadra cerco di concentrarmi per portare a casa il massimo. Mi sento forte e voglioso di continuare a giocarmi il campionato". Sul futuro: "In questo momento sono completamente aperto a proposte interessanti perché non ho un'idea di cosa voglio avere o di cosa debba accadere. Si stanno facendo avanti in parecchi, ma vediamo cosa succederà. Ora mi concentro sulle gare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.