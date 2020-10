MotoGp, si torna in pista: c'è Le Mans. Dovizioso: "Ricaricato mentalmente"

Lo zero del Montmelò lo ha fatto precipitare a -24 dal leader del campionato Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso cerca il riscatto a Le Mans, dove questo weekend sarà di scena il Gran Premio di Francia, nono round del campionato MotoGp. Sulla pista transalpina, il pilota forlivese ha sempre chiuso nella top five in MotoGP con Ducati, ottenendo il suo miglior risultato lo scorso anno con un secondo posto.

"Dopo una gara frustrante come quella del Montmelò è stato sicuramente positivo avere a disposizione una settimana per poter recuperare non solo fisicamente, ma anche mentalmente - spiega il forlivese della Ducati -. Ho molta voglia di tornare in pista a Le Mans, per due motivi: innanzitutto spero di potermi finalmente riscattare dopo la delusione dell’ultima gara e, inoltre, correremo su una pista della quale conservo i buoni ricordi dello scorso anno".

Dovi racconta la sua mentalità: "Cerco di vedere ogni gara come una nuova opportunità, fiducioso di poter tornare ad essere competitivo. A Le Mans dovremo fare i conti con il meteo incerto, un fattore che sicuramente condizionerà molto il fine settimana. In ogni caso, siamo pronti per lottare fino alla fine".