MotoGp, timori sul recupero di Marquez. Honda punta sul "pensionato" Dovizioso

Riuscirà Marc Marquez a schierarsi sulla griglia di partenza del stagione 2021 del Motomondiale? I dubbi, dopo la terza operazione a cui si è sottoposto al braccio infortunatosi a Jerez De La Frontera, sono tanti. E le voci che si rincorrono sono poco incoraggianti. E così la Honda, dopo un 2020 senza vittorie, pensa al piano D: Andrea Dovizioso. L'idea della Casa delle Ali sarebbe quella di affiancare l'ex pilota della Ducati a Pol Espargaro, dando il tempo necessario al Marziano di ristabilirsi completamente e non accelerare i piani di recupero.

Dovizioso al posto di Marquez nelle prime gare di campionato, ma anche in pista per il resto della stagione. Honda infatti vorrebbe schierare una terza moto, con un'operazione autofinanziata, ma il boss della Dorna Carmelo Ezpeleta avrebbe respinto al mittente la proposta. Vedere il forlivese ancora in pista sarebbe un toccasana per l'intero Circus. Il pensionato Dovizioso ha ancora tutte le carte in regola per dire la sua. Certo, per una serie di circostanze il 2020 non è stata la stagione che aveva immaginato. Ma l'opportunità Honda potrebbe essere una chance per rimettersi in gioco. Vedremo se l'operazione andrà in porto. Nel futuro dell'ex iridato della 125cc sicuramente ci sarà spazio per la sua passione, quella per il motocross.