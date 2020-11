MotoGp Valencia, Morbidelli mostra i muscoli. Una super vittoria. Mir è campione del mondo. Dovi 8°

E' la domenica di Franco Morbidelli e Joan Mir. Il primo si è aggiudicato con autorevolezza il Gran Premio della Comunità Valenciana, penultimo atto del Motomondiale, mentre il secondo si è preso con pieno merito il titolo, rendendo così l'ultimo appuntamento di Portimao in Portogallo interessante solo per la lotta per il secondo posto in campionato. Per "Franky" si tratta del terzo successo stagionale, maturato al termine di un gran premio condotto con sangue freddo dalla semaforo verde.

Gara dopo gara il delfino di Valentino Rossi è riuscito a ribaltare le gerarchie in casa Yamaha Petronas, ridimensionando il più blasonato compagno di box Franco Quartararo, in piena lotta per il titolo mondiale e poi incappato in una crisi di identità dal Gran Premio di Francia in poi. Il francesino si è autoeliminato a venti giri dalla fine, finendo a terra alla curva 6. Morbidelli, dopo una bellissima battaglia nell'ultimo giro, ha preceduto di un nulla la Ducati Pramac del futuro ufficiale Jack Miller e la Ktm di Pol Espargaro.

Con questa vittoria il numero 21 al secondo posto in classifica con 142 punti. Mir non si è preso alcun rischio dopo la vittoria di domenica scorsa, accontentandosi del settimo posto alle spalle del compagno di squadra Alex Rins e delle Ktm di Brad Binder e Miguel Oliveira. Ottavo posto per Andrea Dovizioso, risalito dalla 17esima posizione. Nono Aleix Espargaro (Aprilia) davanti alla Yamaha ufficiale di Maverick Vinales.

L'anno di Mir

Bravissimo Mir, che ha riportato il titolo alla Suzuki a vent'anni dall'ultima iride di Kenny Roberts Junior, nel centenario della casa di Hamamatsu e nel sessantessimo nel Motomondiale. La consistenza dell'ex campione del mondo Moto3 nel 2017 è stata la chiave del suo successo. Suzuki ha portato in pista il miglior pacchetto dello schieramento e la Gsx-Rr è stata sulla cresta dell’onda praticamente ovunque in tutte le piste in condizioni molto diverse. Mir ha iniziato a competere a 10 anni. Tra il 2009 e il 2011 è stato campione delle Isole Baleari in diverse categorie delle minimoto e del minimotard. Nel 2013 è stato l’unico pilota spagnolo a disputare la Red Bull Rookies Cup terminando col nono posto assoluto e l’anno successivo diventa vice campione della stessa categoria.

Chi è Mir

Nel 2015 è entrato nelle fila del Leopard Racing partecipando al Fim Cev Repsol e, allo stesso tempo, ha esordito nel mondiale Moto3 per sostituire Hiroki Ono, infortunatosi alla vigilia del GP d’Australia. Nel 2016 è stato ancora col Leopard Racing, ma questa volta lo spagnolo ha disputato la prima stagione completa nella categoria cadetta del mondiale in sella alla Ktm. Diventando il rookie dell’anno e terminando col quinto posto assoluto dopo aver firmato la prima pole e la prima vittoria in Austria. Nel 2017 è rimasto con la stessa squadra, affrontando il campionato con una Honda. È stato il protagonista assoluto della stagione vincendo il titolo mondiale in Australia. Questo gli ha permesso il salto in Moto2 nel 2018 col EG 0,0 Marc VDS. E' salito sul podio in quattro occasioni prima di passare alla massima categoria col Team Suzuki Ecstar.

La casa di Hamamatsu ha scommesso sul talento di Mir che, a sua volta, ha ripagato la fiducia datagli terminando dieci gare nella top 10 nel corso della sua stagione d’esordio in MotoGP. Dopo aver firmato il quinto posto in Australia, il suo miglior risultato dell’anno, Mir ha affrontato la seconda parte del campionato in modo eccellente dimostrando una grande crescita lasciandosi alle spalle la paura e gli acciacchi recuperati in un incidente avuto a Brno.