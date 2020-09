New Volley Academy, la nuova collaborazione costruisce un ponte tra Forlì e Scandicci

L'Asd New Volley Academy Forlì ufficializza una nuova collaborazione. Oltre all'affiliazione alla Federazione Italiana di Pallavolo, per la quale in questa settimana si stanno concludendo le pratiche, si era parlato di una collaborazione importante a livello extra-regionale. Il dirigente tecnico dell'associazione, Alessandro Barzanti, spiega l'idea di affiliarsi a Savino del Bene Volley di Scandicci: "Tutto è partito da una forte collaborazione lavorativa già in essere alimentata dalla voglia di stringere un legame con una delle squadre più importanti del panorama Italiano ed Europeo e con la speranza che questo rapporto si consolidi sempre di più con il passare del tempo".

Entra quindi nel dettaglio: "L'affiliazione consiste con uno scambio diretto d'informazioni tra le due società sia a livello tecnico ma soprattutto a livello giovanile, riponiamo grandi speranze che una delle nostre ragazze in futuro possa vestire la gloriosa maglia della Savino del Bene Volley. Sicuramente è una collaborazione che potrebbe fare bene a tutto il territorio perché porterebbe un interesse di molti sponsor a livello locale e non, e sicuramente alcuni di questi vorranno in futuro investire nelle infrastrutture per il settore giovanile e prime squadre".

Un progetto che potrebbe aiutare nella didattica giovanile e portare gli atleti a vedere gare di alto livello: "Ci è già stata data la possibilità di seguire i loro allenamenti/partite e anche i Camp estivi con allenatori del calibro di Barbolini, ma purtroppo causa Covid non abbiamo potuto partecipare, ovviamente per il futuro speriamo di essere presenti con le ragazze ed allenatori perché sarebbe importante per tutti seguire una realtà così ben attrezzata ed organizzata".

L'Asd New Volley Academy si sta espandendo dopo appena un anno di attività: "Venendo da un lockdown sanitario pensavamo di ripartire con numeri diversi, invece c'è stata un'affluenza di richieste altissime, e anche grazie a tutto lo staff della New Volley Academy che si sta impegnando al massimo cerchiamo di soddisfare tutta la voglia delle ragazze di continuare a praticare lo sport che amano. Ad oggi stiamo effettuando allenamenti all'aperto, ma confidiamo che il Comune possa riportarci alla normalità e ritornare al più presto dentro le palestre e con l'augurio di poter diventare in breve tempo una realtà importante del comprensorio Forlivese". Questo weekend l'associazione presenterà i propri corsi presso l'evento "Lo sport fa centro" organizzato dall'amministrazione comunale nel centro storico di Forlì.