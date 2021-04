Non si ferma la corsa della Volley Forlì: battuta anche la Geetit Bologna

Dopo la vittoria contro San Marino, la Querzoli Volley Forlì continua la sua marcia trionfale e nel primo dei recuperi causa covid, si aggiudica il big match per la leadership del girone battendo per 3 a 1 la Geetit Bologna. Gara combattuta, giocata sempre punto a punto con i ragazzi di coach Gabriel Kunda capaci di portarsi subito sul 2 set a 0 con i parziali di 25-23 e 25-22 grazie ad un'ottima prestazione di Luca Porcellini autore nell'arco della gara di ben 16 punti.

Geetit Bologna che reagisce nel terzo set e prova a riaprire i giochi con un break in battuta che permette agli emiliani di staccare la Volley Forlì e di vincere il set 25 a 21; quarto set ad appannaggio invece della Volley Forlì che non lascia scampo ai bolognesi e porta a casa l'incontro col risultato di 25 a 22.

Buone le prove di Porcellini e Olivucci, ma nel complesso di tutta la squadra che si è difesa bene anche nei fondamentali specialmente in ricezione, permettendo così alla Querzoli Volley Forlì di mantenere la vetta del girone, risultato reso ancora più importante specialmente in chiave play-off per la promozione.