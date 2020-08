Nuoto, al Settecolli omaggio a Fabio Lombini. Scozzoli 2° nei 100 rana: "Mi do un 6"

Secondo posto per Fabio Scozzoli nella sessione serale della prima giornata del Settecolli nei 100 metri rana maschili. A primeggiare è stato Nicolò Martinenghi in 59″43, unico a scendere sotto il minuto, battendo il forlivese che non è andato oltre il crono di 1’00″31. Terzo posto per Federico Poggio in 1’00″41. "Siamo contenti di essere qui - sono le parole del capitano della Nazionale, allenato da Cesare Casella -. Questa adrenalina è mancata a tutti e credo che faccia bene. Ringrazio la Federazione per aver organizzato una manifestazione di questo livello, che in questo periodo storico non era affatto facile e scontato. In acqua mi sentivo abbastanza bene. Speravo di fare meno. Diciamo che mi do un sei". Prima dello start è stato dedicato anche un commosso tributo a Fabio Lombini e Gioele Rossetti, scomparsi in un tragico incidente aereo. Una profonda ferita nel cuore del nuoto italiano.

