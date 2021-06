Nuoto, Caterina Sirri protagonista al Trofeo Nicoletti: podio nei 50 farfalla

Trofeo Nicoletti e Nazionali Endas, due manifestazioni differenti due città, Riccione e Terni. Rari Nantes Romagna si è sdoppiato in un fine settimana estivo con la partecipazione a due manifestazioni con categorie differenti. La prima storico meeting al quale han partecipato in passato atleti di alto livello e che continua ad essere meta attesa per grandi società, ha visto il podio di Caterina Sirri per la prima volta in una realtà come questa nei 50 farfalla con il tempo di 29"60. Insieme a lei Rari Nantes si è presentata con 29 atleti in 112 gare individuali delle quali disputate 12 finali.

Da evidenziare i risultati nelle finali di Caggia, Marcacci, Giulianini, Pantieri, Ravaioli e Belperio. La seconda, Terni, campionato nazionale Endas, manifestazione promossa a sorpresa che ha da subito animato l'organizzazione di Rari Nantes Romagna poiché tra le poche disputate in questa difficile stagione promosse per le categorie esordienti. 25 piccoli atleti di RNR han risposto entusiasti alla trasferta che li ha visti impegnati tutto il giorno fin dalle prime luci.